Tweede Kamer herdenkt Elizabeth: 'Koningschap leest als geschiedenisboek'

De Tweede Kamer heeft de Britse koningin Elizabeth herdacht. Zij overleed vorige week op 96-jarige leeftijd. Kamervoorzitter Bergkamp typeerde de koningin als de constante factor in een constant veranderende wereld.

Ze zei dat de vorstin haar taak heeft vervuld met een ongeëvenaarde toewijding, volhardend en standvastig in een zeldzaam lange periode van 70 jaar. Volgens de Kamervoorzitter markeert het overlijden van Elizabeth "the end of an era".

"Haar enorme plichtsbesef en arbeidsethos zijn beroemd", voegde Bergkamp eraan toe. Ze benadrukte dat de koningin heeft doorgewerkt tot het echt niet meer kon. "Bijna letterlijk tot de laatste snik."

Volgens de Kamervoorzitter wist de Britse koningin de monarchie overeind te houden en was zij zich steeds bewust van de grote symboliek van haar daden. Bergkamp zei verder dat Elizabeth haar verantwoordelijkheidsgevoel combineerde met "een zekere lichtheid en een soms briljant gevoel voor timing".

Koningschap leest als een geschiedenisboek

Ook vicepremier Kaag sprak in de Kamer van het einde van een tijdperk: "Haar koningschap leest als een geschiedenisboek en is dat in feite ook: een boek dat aanvangt tijdens de wederopbouw en dat de roerige jaren zestig, de terreurdreigingen van de IRA, de Falklandoorlog, de opkomst van Labour en het Thatcherisme beslaat."

Kaag wees ook op Elizabeths rol als baken bleef in een veranderende wereld: "Ze voer mee op de golven van de tijd, terwijl ze standvastig haar eigen koers bepaalde." En Kaag benadrukte het plichtsbesef en de werklust van de koningin. "Gestorven in het harnas is een bekend begrip, dat zij een bijzondere lading heeft gegeven", zei de vicepremier.

Vier keer naar Nederland

Kaag memoreerde dat Elizabeth vier keer in Nederland op bezoek is geweest: "Ze gaf daar blijk van haar grote interesse voor de langdurige historische band die tussen onze landen bestaat."

Bij de herdenking was de Britse ambassadeur in Nederland aanwezig. In de Tweede Kamer zijn vaker herdenkingen na het overlijden van staatshoofden van landen waarmee Nederland nauwe betrekkingen heeft.

Vorige week stond de Kamer ook al even kort stil bij de koningin. Dat gebeurde meteen na het bekend worden van haar overlijden.