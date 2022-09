In hoeverre hebben de verliezen op het slagveld gevolgen voor Poetin?

Als je op de peilingen afgaat, lijkt het of de steun voor Poetin en zijn 'speciale militaire operatie' in Oekraïne onverminderd hoog is. Maar die peilingen zijn notoir onbetrouwbaar en de afgelopen dagen komen ook andere geluiden uit Rusland. Tientallen gemeentelijke afgevaardigden in Moskou en Sint-Petersburg eisen dat Poetin aftreedt. Ook werd in een praatprogramma op de Russische tv felle kritiek geuit.

Poetin heeft in eigen land al 20 jaar het imago van een winnaar, iemand die zijn doelen bereikt. Nu lukt het Oekraïne met westerse wapens en Amerikaanse inlichtingen om Rusland terug te dringen aan het oostfront. Maar in het Kremlin is nog geen paniek waar te nemen, in elk geval niet openlijk. Oekraïne heeft terrein kunnen winnen door een 'hergroepering' van Russische troepen, luidt de officiële boodschap.

Oekraïense strijdkrachten winnen flink terrein in het noordoosten. Rusland is op verschillende plekken teruggedreven tot de grens. Voor president Poetin is deze kentering in de oorlog slecht nieuws. Ook in eigen land sijpelen deze berichten door.

Rusland lijkt te zijn verrast door de snelle opmars van het Oekraïense leger. Zelfs in praatprogramma's op de Russische staatstelevisie gaat het nu over de vraag: hoe verder? - NOS

Die repressie neemt zonder meer toe. Een Moskous raadslid is al tot zeven jaar strafkolonie veroordeeld wegens het uiten van kritiek, anderen zullen waarschijnlijk volgen. Naar verwachting zullen de duimschroeven verder worden aangehaald. Het Kremlin vreest iedere vorm van protest en heeft er van het begin af alles aan gedaan om dat in de kiem te smoren, met succes. Publiekelijk kritiek uiten is risicovol, de straat op gaan met een protestbord kan aanzienlijke gevolgen hebben.

"De berichten die je nu naar buiten ziet komen, van deelraadsleden en in een talkshow, zijn niet direct aanwijzingen dat er een kentering gaande is. Het afgelopen half jaar was vaker voorzichtige kritiek of twijfel te horen. Op televisie wordt dat meestal snel weer gladgestreken. Maar sommige gemeenteraadsleden leveren heel uitgesproken kritiek, wat herhaaldelijk leidt tot vervolging.

Het nieuws over de verdrijving van de Russen rond Charkov stemt vluchtelingen in Deventer voor het eerst in tijden optimistisch:

Maar dit zijn scenario's, die Poetin nog niet raken. "Persoonlijk wordt hij nauwelijks aangesproken", zegt Deen. Mocht dat in de toekomst wel gebeuren, dan is de vraag hoe hij zich hieruit redt. De weg die Poetin op 24 februari is ingeslagen loopt dood, zeggen deskundigen. Een uitweg is niet voorhanden.

"Nu gebruiken ze kansarme jongeren uit de Kaukasus of ver in Siberië als kanonnenvoer. Maar mobilisatie betekent dat kinderen van Moskovieten opgeroepen worden", zegt Smeets. "Dan komt het heel dichtbij voor de elite en middenklasse in Moskou."

"Als Donetsk of Cherson onder vuur komen te liggen of bevrijd worden is er echt een symbolisch keerpunt bereikt", zei Smeets. Mobilisatie is nu niet aan de orde, maar daar wordt wel regelmatig toe opgeroepen. Voor Poetin zou deze stap een flink risico zijn. Hij haalt de oorlog daarmee naar Moskou.

Poetin lijkt nog onaantastbaar. Wanneer kan dat veranderen? Ruslandkenner Hubert Smeets noemde gisteren in Nieuwsuur drie zaken die Poetin in de problemen kunnen brengen: aanhoudend succes bij de offensieve acties van Oekraïne; als hij zich gedwongen voelt om over te gaan tot totale mobilisatie; en als de economische onttakeling van Rusland doorzet.

De Oekraïense strijdkrachten hebben sinds begin deze maand duizenden vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Het nieuws stemt vluchtelingen in Deventer voor het eerst in tijden weer optimistisch. - NOS

Volgens Deen is het nu voor de Russische president zaak om de verdediging op orde te brengen rond Donetsk en in het Zuiden. Onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Lavrov stelde voor te gaan onderhandelen, maar Oekraïne heeft hier nu geen belang bij.

Een laatste, en gevreesde, uitweg is escalatie. Door mobilisatie, door verdere vergeldingsaanvallen op Oekraïne zoals gebeurde met een aantal energiecentrales, of in het uiterste geval de inzet van een kernwapen. Maar volgens Deen is dat laatste nu niet waarschijnlijk. "Kernwapens dienen ook in de Russische militaire doctrine vooral ter afschrikking. Dat zou aan de orde kunnen komen als Rusland 'existentieel bedreigd' wordt, wat ook in de officiële Russische retoriek niet het geval is; de nederlagen worden juist gebagatelliseerd."

Experts verwachten dat de tegenslag voor Rusland voorlopig geen grote verandering teweeg zal brengen in het Kremlin. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) voorspelde gisteren dat de oorlog nog zeker tot volgend jaar zal duren. "Maar er gebeurt van alles, ook in het Kremlin", zegt Deen. "Door het zelfs voor Oekraïne onverwacht grote succes van dit tegenoffensief is het verloop van de oorlog nog onvoorspelbaarder geworden."