Gasprijs daalt fors, tot onder de 200 euro, maar blijft hoog

Daarmee is de gasprijs voor het eerst sinds 9 augustus weer onder de 200 euro. Dat betekent nog lang niet dat gas weer goedkoop wordt. Voordat de gasprijs in 2021 begon te stijgen was die jarenlang onder de 30 euro per megawattuur.

De gasprijs is in minder dan drie weken tijd met maar liefst 45 procent gedaald. Op 26 augustus werd nog een recordprijs van ruim 346 euro per megawattuur bereikt, gisteren was de slotkoers ruim 190 euro.

De vraag is waardoor de gasprijs zo aan het dalen is. "Het vullen van de gasvoorraden gaat goed en neemt dus wat onzekerheid weg", zegt Gerben Hieminga, econoom energiemarkten bij ING. "Maar dat is denk ik niet de hoofdreden. Dat is toch vooral de politieke discussie over ingrijpen in de gas- en stroommarkt en eventuele maximumprijzen."

De Europese Commissie werkt aan een plan om voor Russisch gas een maximale prijs in te stellen en om de stroomprijzen minder afhankelijk te maken van de hoge gasprijs. "De markt lijkt hierop vooruit te lopen, en dan is er vaak hoop en optimisme dat er iets gaat gebeuren", aldus Hieminga.

Volgens hem was er veel angst in de markt dat er steeds minder gas geleverd zou worden en dat er niet opgetreden zou worden tegen hoge prijzen. "Maar op het moment dat het sentiment dan keert, kan de prijs een stuk omlaag gaan."

Prijs voor consument?

Een lagere gasprijs op de Europese markt werkt met vertraging door in een lagere gasprijs voor de consument, tenminste, als je een variabel tarief hebt. Energiemaatschappijen veranderen de prijs voor klanten met een variabel contract nu iedere drie maanden of zelfs maandelijks.

"Als we goedkoper kunnen inkopen, verwerken we dat in onze systemen en zie je dat vertraagd in de tarieven terug", zegt een woordvoerder van energiebedrijf Eneco hierover. "Het is een mooie daling die we zien, tegelijk is de prijs nog steeds rond de 200 euro en dat is echt wel heel hoog. Het fijnst zou zijn als de daling door blijft zetten of stabiliseert op een lager punt."

Afhankelijk van temperaturen

Uiteindelijk was de gasprijs ongeveer een maand lang hoger dan 200 euro. Eneco wil weinig kwijt over de precieze inkoopstrategie en voor hoeveel het bedrijf afgelopen tijd gas heeft ingekocht. De gasmarkt is een zogeheten termijnmarkt.

Je kan bijvoorbeeld nu gas inkopen voor levering volgende maand, maar ook al voor levering in bijvoorbeeld maart 2023. En die prijs voor maart is dan ook anders dan gas voor volgende maand. Dus hoeveel een energiebedrijf kwijt is aan gas is ook afhankelijk van op welk moment is ingekocht en in welke maand het geleverd moet worden.

Volgens Hieminga zal de gasprijs komende winter vooral afhankelijk zijn van de temperaturen. "Als het een heel strenge winter wordt, kan de prijs weer richting de 250/300 euro gaan. En we kunnen het huidige prijsniveau behouden als de winter mild is en de Europese Commissie inderdaad de prijs van gas omlaag kan brengen."