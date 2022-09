Márquez maakt dit weekend rentree: 'Beste om verder te gaan op motor'

Motorcoureur Marc Márquez keert dit weekend terug van een armblessure. De Spanjaard miste de afgelopen zes grands prix, maar komend weekend verschijnt de zesvoudig wereldkampioen weer aan de start. Het weloverwogen besluit is genomen na een succesvolle tweedaagse test op het circuit van Misano. Zondag wacht voor Márquez de Grand Prix van Aragón in Spanje. 'Grote glimlach' Tijdens de Grote Prijs van Italië in mei blesseerde de Spanjaard zijn arm. Na een operatie en maanden van herstel keert Márquez nu dus terug. "Een grote glimlach, want ik doe dit weekend mee aan de Grand Prix in Aragón", zegt de motorcoureur op sociale media.

Marc Márquez - AFP

"Na gesprekken met de artsen en mijn team hebben we besloten dat het voor mijn herstel het beste is om verder te gaan op de motor. Ik ga kilometers maken met het oog op volgend jaar. Dat ik dat kan doen tijdens de GP van Aragón, onder het toeziend oog van de Spaanse fans, is geweldig."

