Stoffelijke resten gevonden in zaak van sinds 2018 vermiste Sumanta Bansi

De familie van Bansi weet niet veel meer dan wat de rest van Nederland weet, zegt de advocaat van de familie, Maartje Schaap. "Ze zijn geschokt en emotioneel." Of de gevonden stoffelijke resten echt van Bansi zijn, moet forensisch onderzoek uitwijzen. Het resultaat daarvan komt vermoedelijk in de loop van de week. "Je wil duidelijkheid, dat krijgen ze nu. Dan kun je het afsluiten."

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er stoffelijke resten zijn gevonden in de zaak van de sinds 2018 vermiste Surinaamse studente Sumanta Bansi (22). Ze liggen op een bedrijventerrein in Hoorn. "Verder onderzoek moet uitwijzen of hetgeen is gevonden inderdaad verband houdt met de vermissingszaak van Sumanta Bansi", zegt het OM.

Volgens de rechtbank was het niet aannemelijk dat ze vrijwillig was verdwenen of zichzelf iets had aangedaan. B. ontkende alle betrokkenheid. Hoewel ze niet werd gevonden, achtte de rechtbank bewezen dat hij haar heeft gedood en haar lichaam heeft weggemaakt.

De 42-jarige Manodj B. uit Rijswijk werd in juli tot 15 jaar cel veroordeeld voor het doden van Bansi en het wegmaken van haar lichaam. Hij had een verhouding met Bansi en zij was voor de tweede keer zwanger van hem. Ze had haar eerste zwangerschap onder druk van de man afgebroken, maar volgens de rechter was ze dat de tweede keer niet van plan.

De Surinaams-Hindoestaanse Bansi studeerde biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze trok in 2017 in bij de familie B. en kreeg een verhouding met zoon B., hoewel die getrouwd was. Een jaar later verdween ze. Ze was toen negen weken zwanger van hem.

B. werd in november 2020 aangehouden. De verdenking was dat hij haar had gedood omdat Bansi het kind ditmaal ter wereld wilde laten komen. Het vermoeden was dat hij haar lichaam in natriumhydroxide had opgelost. Mogelijk waren haar botten niet vergaan.

In oktober vorig jaar zochten agenten en vrijwilligers nog naar haar resten recreatiegebied De Hulk bij het Noord-Hollandse dorp Scharwoude. Daar was al eerder gezocht, evenals in een bos bij Wieringerwerf en langs de Afsluitdijk.