Resten gevonden in zaak van vermiste Sumanta Bansi

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er stoffelijke resten zijn gevonden in de zaak van de in 2018 vermiste Surinaamse studente Sumanta Bansi (22). Ze liggen op een bedrijventerrein in Hoorn. "Verder onderzoek moet uitwijzen of hetgeen is gevonden inderdaad verband houdt met de vermissingszaak van Sumanta Bansi", zegt het OM.

De Telegraaf meldde vanmiddag dat de man die voor haar verdwijning en dood veroordeeld werd aan de recherche heeft opgebiecht waar hij het lichaam heeft achtergelaten. "Direct na het verhoor zijn rechercheurs met Manodj B. naar een locatie in Hoorn gegaan", schrijft de krant.