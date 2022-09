Vanavond op tv: Domino-effect door duur gas • Oekraïne: in bevrijd gebied • De droge toekomst • Afscheid van Jean-Luc Godard

Steeds meer bedrijven geraakt door hoge energieprijzen De hoge energieprijzen raken huishoudens in hun portemonnee, maar ook steeds meer ondernemingen hebben er last van. En niet alleen de energie-intensieve bedrijven. Bouwbedrijven merken bijvoorbeeld dat de prijs van de producten die zij weer inkopen, zoals bakstenen, hard stijgt. We gaan langs bij een aantal ondernemers én spreken met de Rabobank, die ook ziet dat er kettingreacties ontstaan in allerlei sectoren. Te gast is econoom Mathijs Bouman.

Oekraïne: in bevrijd gebied Oekraïense troepen trekken steeds verder op in gebied dat eerder door Rusland werd bezet en heroveren steeds meer steden en dorpen. Onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in bevrijd gebied.

Voorbereiden op een droge toekomst Het klimaat verandert en dat verandert Nederland. Aan het einde van weer een droge zomer met een record aan zonne-uren kijken wij naar de blijvende impact van de droge zomers en hoe boeren, overheden en anderen daarmee omgaan. We zijn in Zeeland, de droogste provincie van Nederland waar het watertekort het grootst is.