Kwakkelend Liverpool snakt naar adrenaline van Anfield: 'Krijgen daar vaak vleugels'

De donkere wolken boven Anfield maken zelfs een Brit een beetje nerveus. Liverpool kwakkelt. Trainer Jürgen Klopp excuseerde zich al bij de fans voor het spel en zei vorige week: "Het is het perfecte moment om tegen Liverpool te spelen." Bij Ajax spitsen ze zich de oren, de Amsterdammers ontmoeten Liverpool vanavond in de Champions League. Vraag BBC-journalist Phil McNulty wat er mis is bij 'The Reds' en er klinkt een lachje: "Hoe lang heb je?" Want waar Liverpool vorig seizoen de Champions League-finale haalde, op slechts één punt de landstitel misliep en de FA Cup en de League Cup won, is het dit jaar een compleet ander verhaal. "Tegen Manchester City (om de Engelse supercup, red.) zag het er nog goed uit, maar tegen Fulham (de start van de Premier League) leken ze niet meer op zichzelf." Slechts twee van de laatste zeven wedstrijden werden gewonnen, met het debacle van Napels als voorlopig dieptepunt.

Klopp verontschuldigt zich bij de meegereisde fans in Napels - Pro Shots

Na dat futloze optreden van zijn ploeg verontschuldigde Klopp zich bij de supporters. "Het lijkt erop dat we onszelf opnieuw moeten uitvinden", zei de Duitser na de 4-1 nederlaag in Napels. Zo eenvoudig is dat volgens McNulty niet, want het ligt aan "een combinatie van factoren". Supertrio ontmanteld Met het vertrek van aanvaller Sadio Mané naar Bayern München ontmantelde Liverpool het supertrio Salah-Firmino-Mané. En die schade lijkt groter dan vooraf werd ingeschat. "Mané was zo'n enorm belangrijke speler voor Liverpool", zegt McNulty. Vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar ook in de organisatie op het veld. "Bij druk zetten was hij een van de leiders." Een van de leiders, ja. Met Virgil van Dijk, Mo Salah, Fabinho en aanvoerder Jordan Henderson zou de ploeg toch genoeg ervaring moeten hebben om het vertrek van de energieke en krachtige Mané op te vangen. Maar laat het aan die twee kwaliteiten nou net ontbreken: Klopps ploeg maakt een uitgebluste indruk.

Mo Salah teleurgesteld na de nederlaag tegen Napoli - AFP

"Van Dijk is helemaal uit vorm en Andy Robertson oogt een beetje vermoeid", ziet McNulty, die niet uitsluit dat de mentale belasting van vorig seizoen - waarin Liverpool streed om vier prijzen - invloed heeft gehad op de huidige staat van de selectie. Dat de ziekenboeg al vroeg dit jaar uitpuilde, hielp ook niet. Thiago (hamstring), Ibrahima Konaté (knie), Alex Oxlade-Chamberlain (hamstring), Diogo Jota (hamstring) en Naby Keïta (spier) lagen op de behandeltafel. Maandag bleek dat ook Robertson (knie) niet kan spelen tegen Ajax. Slagvaardiger Had Liverpool met met al die blessures niet slagvaardiger moeten zijn op de transfermarkt? "Fans vragen zich af of er niet toch eerder een middenvelder gehaald had moeten worden", zegt McNulty. De technische staf zat achter iemand aan, maar die koos voor een andere club, zei Klopp tegen het eind van de transferwindow. "Ik zou graag iets meer risico willen nemen, maar dat is niet aan mij." Op 'deadline day' trok Liverpool alsnog één middenvelder aan: Arthur Melo, een Braziliaan die bij Barcelona en Juventus nooit echt uit de verf kwam.

Klopp pept zijn spelers op in de wedstrijd tegen Napoli - Pro Shots

Blessures, oké. Sterren uit vorm, ja. Maar is het Klopp-tijdperk in Liverpool eigenlijk niet gewoon voorbij? Zeven jaar, het duurt al even. "Nee, dat zou ik absoluut niet zeggen. Hij is nog net zo gedreven als anders", zegt McNulty. "De fans staan nog steeds honderd procent achter Klopp. Bij de eigenaren van de club is er ook geen enkele twijfel." Er moet veel gebeuren, wil Klopp een ontslagbrief krijgen. Liverpool is geen Chelsea. Maar dat er iets moet gebeuren binnen het team is duidelijk. Want dat juist Liverpool een uitgepierde indruk maakt, is vreemd. Adrenaline van Anfield Klopp hamert op fitheid, energiek spel en direct voetbal, waarmee het tegenstanders overdondert. De manager doelde met zichzelf opnieuw uitvinden dan ook niet op een nieuwe speelstijl. "Maar we moeten verbeteren." Een nieuwe stoot energie is welkom. Dan komt Anfield goed van pas.

"Klopp heeft het altijd over de kracht van Anfield. Ze hebben al vaak vleugels gekregen door de sfeer", zegt McNulty. "Bij sommige clubs keren de fans zich tegen het team, maar op Anfield zullen ze er juist extra achter gaan staan als het team worstelt. Misschien dat je dat gaat zien tegen Ajax en in de komende duels." Angst voor Ajax heeft Liverpool niet. Wel groot respect. "Ze hebben gezien wat Ajax tegen Rangers FC heeft gedaan. Een gevaarlijk, aanvallend team, precies waartegen Liverpool kwetsbaar is gebleken." Klopp en zijn mannen kunnen de adrenaline van Anfield goed gebruiken.