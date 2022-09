Duurzaamheidsclaims Decathlon en H&M onduidelijk, beterschap beloofd

Sportwinkelketen Decathlon en modeketen H&M hebben consumenten niet goed voorgelicht over de duurzaamheid van hun producten. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Beide bedrijven komen nu zelf met een oplossing, daarom legt de toezichthouder geen sancties op.

De ACM zag in de kledingsector veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims en sprak bedrijven daarop aan. Decathlon en H&M bieden producten aan met algemene termen als 'ecodesign' en 'conscious', maar volgens de ACM geven ze daar verder geen enkele uitleg over en dat moeten ze wel doen.

Decathlon en H&M beloven consumenten vanaf nu duidelijker te informeren om zo het risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. Daarnaast doneren ze 400.000 en 500.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie van hun onduidelijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims, meldt de toezichthouder.

Ook andere bedrijven

"Consumenten die duurzame keuzes willen maken, moeten erop kunnen vertrouwen dat de claims die bedrijven op hun producten of website zetten ook kloppen. We zijn tevreden dat de bedrijven erkennen dat zij duidelijker hadden moeten informeren over de duurzaamheid van hun producten en dat zij verschillende duurzaamheidsclaims en de onderbouwing daarvan aanpassen", zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh.

De ACM gaat de komende jaren controleren of Decathlon en H&M zich aan de afspraken houden.

Er loopt ook een onderzoek naar vier andere kledingbedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt, maar die hebben hier geen hoofdkantoor en daarom wil ACM hun namen niet bekendmaken. De ACM heeft hun namen wel doorgegeven aan collega-toezichthouders in het buitenland.