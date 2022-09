Kamerlid Den Haan richt nieuwe ouderenpartij op: Goud Nederland

Tweede Kamerlid Den Haan is een nieuwe ouderenpartij begonnen, onder de naam Goud Nederland. De partij richt zich op "goed ouder worden voor iedereen".

Den Haan is voorzitter van de eenpersoonsfractie-Den Haan. Ze was lijsttrekker van ouderenpartij 50Plus, die bij de verkiezingen in maart vorig jaar één zetel haalde.

Kort na haar aantreden in de Tweede Kamer verliet zij haar partij na ruzie. Ze behield haar zetel en daarmee verdween het in 2012 opgerichte 50Plus uit de Tweede Kamer.

Meer ruzie bij ouderenpartijen

Het was niet de eerste keer dat een ouderenpartij door ruzie uit elkaar viel. Eerder gebeurde dat onder meer bij de AOV en de Unie 55+.

Den Haan zegt op de site van het AD dat haar partijprogramma niet veel afwijkt van dat 50Plus, dat zij zelf heeft geschreven. Wel wil ze wat betreft klimaat en migratie "wat linkser" zijn. Verder pleit ze voor een flexibele AOW, waarbij mensen die dat willen en een spaarregeling hebben, met 65 kunnen stoppen met werken.