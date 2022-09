Witwasonderzoek: inval bij woning Jumbo-topman Van Eerd, 9 aanhoudingen

Een verslaggever van Omroep Brabant die ter plekke is bij de woning van Van Eerd zegt dat er tientallen mensen van de FIOD en de politie in en om de woning zijn. "Ze hebben een auto doorzocht en ze lopen met verhuisdozen uit de woning. Het lijkt erop dat er spullen in beslag worden genomen", zo zegt hij op NPO Radio 1.

Het OM zegt later vandaag met meer informatie te komen. De supermarktketen appt aan de NOS: "Op dit moment doen wij geen mededelingen." Volgens een bron van het Financieele Dagblad vindt er ook een inval in het hoofdkantoor van het concern in Veghel plaats.

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft opdracht gegeven voor de invallen, zegt een woordvoerder. De woordvoerder laat in het midden of het om de woning gaat van Van Eerd.

De politie en de FIOD zijn vanochtend een woning in Heeswijk-Dinther binnengevallen. Omroep Brabant meldt dat het gaat om de woning van Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook elders in het land vinden doorzoekingen plaats vanwege een onderzoek naar witwaspraktijken, meldt het Openbaar Ministerie.

Eerder vanochtend werd een 58-jarige man uit Aa en Hunze (Drenthe) aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en van btw-fraude. Verder zijn er nog acht verdachten aangehouden uit Drenthe en Brabant. Of Van Eerd onder de arrestanten is, is niet bekend.

Volgens het OM vinden er op dit moment doorzoekingen plaats in verschillende woningen en bedrijfslocaties in Groningen, Drenthe en Brabant. Het witwassen zou gebeuren via transacties in onroerend goed, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorsport, stelt het OM.

De 58-jarige verdachte wordt volgens het OM gezien als "spin in het web". De medeverdachten zijn volgens justitie in meer of mindere mate betrokken bij de fraude.