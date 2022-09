Experiment geslaagd: valse spits Kudus troeft Brobbey op vele fronten af

Na het vertrek van Sébastien Haller kon Ajax op zoek naar een nieuwe nummer negen. Jeugdproduct Brian Brobbey werd voor veel geld teruggekocht, Lorenzo Lucca werd als targetman aangetrokken en met het succesjaar van 2018/19 in gedachten was ook Dusan Tadic een goede optie.

Overigens klinkt dat gekker dan het is. Schreuder ontvouwde in juli tijdens het trainingskamp in Oostenrijk al zijn plannen met Kudus. Bij de trainingssessies zette de trainer de middenvelder al vaak in als 'valse spits'. In het oefenduel met RB Salzburg speelde Kudus voor het eerst met publiek op de tribunes in de punt van de aanval.

Onvoorspelbaarheid

Tot tevredenheid van Schreuder. Niet alleen maakte Kudus een doelpunt, hij viel met zijn kracht, snelheid en vooral zijn onvoorspelbaarheid in de smaak. "Ik heb wel tegen hem gezegd: ga nou niet denken: oh jee, de trainer ziet me niet meer als middenvelder. Zo is het ook niet. Maar voorin ben ik gecharmeerd van hem", zei Schreuder destijds.

Iedere trainer heeft zo zijn projecten tijdens een competitie of toernooi. Louis van Gaal zette ooit Dirk Kuijt op rechtsback bij Oranje en Erik ten Hag speelde een Champions League-seizoen lang met Tadic in de spits bij Ajax.

Schreuder zag zijn experiment tegen Rangers FC slagen. Wat heet. Kudus speelde de perfecte wedstrijd.

In Studio Voetbal werd zondag de keuze voor Kudus besproken.