Nu al druk op Schiphol, buiten lange rij van enkele honderden meters

Schiphol verwacht opnieuw een piekdag. Vanochtend staat er buiten al een rij van enkele honderden meters. Gisteren was sprake van grote drukte doordat veel beveiligers niet kwamen opdagen. Toen vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen vluchten te schrappen maar die gaven daar maar beperkt gehoor aan.

Hoeveel mensen hun vlucht missen is niet bekend. Omdat nog niet duidelijk is hoe de situatie wordt, raadt de luchthaven reizigers aan goed de berichtgeving over hun vlucht in de gaten te houden.

"We verwachten een drukke dag, net als gisteren. Maar de situatie is beter beheersbaar. We monitoren van minuut tot minuut", zegt een woordvoerder. Het aantal reizigers en beveiligers zou vandaag beter op elkaar aansluiten. Gisteren ontstonden er lange rijen doordat dertien procent van de beveiligers niet kwam opdagen.

Een NOS-verslaggever ter plaatse ziet vanochtend dat veel mensen rekening met de wachttijd houden. Mensen komen eerder en hopen dat ze hun vlucht halen. Schiphol vraagt reizigers om niet langer dan vier uur voor vertrek bij de luchthaven aan te komen. Het advies is ook "comfortabele schoenen" te dragen voor als er lang gewacht moet worden.

Zomerbonus

De capaciteitsproblemen op Schiphol spelen al sinds de meivakantie. De afgelopen maanden keerde de luchthaven een zomerbonus uit aan medewerkers om te voorkomen dat de problemen nog groter zouden worden. Nu de bonus is komen te vervallen, valt het vakbond FNV op dat de situatie verslechtert. Schiphol vindt het te vroeg voor deze conclusie. Het effect wordt nog geëvalueerd, klinkt het in een reactie.