Nog steeds erg druk op Schiphol, buiten lange rij van enkele honderden meters

Het is opnieuw erg druk op Schiphol. Vanochtend stond er buiten al een rij van enkele honderden meters en die rij was begin van de middag nog langer.

Gisteren was sprake van grote drukte doordat veel beveiligers niet kwamen opdagen. Toen vroeg Schiphol luchtvaartmaatschappijen vluchten te schrappen, maar die gaven daar maar beperkt gehoor aan.

Hoeveel mensen vandaag hun vlucht missen, is niet bekend. Schiphol raadt reizigers aan om informatie over hun vlucht in de gaten te houden.