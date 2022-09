Ook rechtspraak biedt excuses aan voor onterechte veroordeling 'flatmoord'

De rechtspraak heeft schriftelijk excuses gemaakt aan Rob Bodelier via diens advocaat. De man zat onterecht vast in de zaak van de flatmoord in Rosmalen. Dat bevestigt zijn advocaat Pieter van der Kruijs na berichtgeving in de Volkskrant, die citeert uit de brief.

Eerder deze maand bood het Openbaar Ministerie al excuses aan Bodelier aan. Op 5 september werd hij na veertien jaar vrijgesproken van doodslag op zijn vriendin. Hij werd in 2004 en 2007 ten onrechte veroordeeld.

De presidenten van de rechtbank Oost-Brabant en het gerechtshof in Den Bosch, de twee instellingen die hem veroordeelden, hebben de brief aan Van der Kruijs ondertekend. "Wat uw cliënt is overkomen, is verschrikkelijk", schrijven zij volgens de krant. "Het is niet voor te stellen hoe groot het leed is om na een groot persoonlijk verlies hiervoor onterecht verantwoordelijk te worden gehouden."

De presidenten zeggen open te staan voor een gesprek met Bodelier en zijn advocaat als hij daar behoefte aan heeft. In een reactie aan de krant zegt Van der Kruijs dat de brief "een blijk van medeleven is, maar wel indirect". Hij stelt dat de presidenten de verantwoordelijkheid nemen van wat er onder hun gezag in het verleden is misgegaan. Maar hij zegt ook dat zijn cliënt hoopt op persoonlijke excuses van mensen die direct bij zijn zaak betrokken waren zoals rechters en politiemensen.

Keel doorgesneden

Rob Bodelier werd ruim vijftien jaar geleden veroordeeld voor doodslag op de 37-jarige Regie van den Hoogen. Ze woonden samen in Rosmalen en hadden allebei psychische problemen. In april 2000 trof hij haar dood aan, haar keel was doorgesneden

Volgens deskundigen was het onwaarschijnlijk dat ze dit zelf had gedaan. Onder andere bloedspetters op de kleding van Bodelier zouden bewijzen dat hij de dader was. Hij werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Na vijf jaar voorarrest zat hij negen jaar lang in een tbs-kliniek. In 2017 was hij uitbehandeld.

Twijfel

Ondanks de veroordeling bleef er altijd twijfel over de zaak. Een herzieningsverzoek van de advocaat van Bodelier leidde uiteindelijk tot nieuw onderzoek. Ditmaal concludeerde het Nederlands Forensisch Instituut dat zelfdoding het meest waarschijnlijk was.