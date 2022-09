Wekdienst 13/9: Marengo-proces gaat verder • Koning Charles in Noord-Ierland

Eerst het weer: In het noordoosten mogelijk eerst nog wat regen. Verder tot de avond droog met in het noorden geleidelijk ook soms zon. Vanavond in het zuidoosten kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. De wind is zwak of matig uit het noorden. De komende dagen steeds frisser, met morgen in het zuiden kans op regen.

De Oekraïense strijdkrachten hebben sinds begin deze maand zeker 6000 vierkante kilometer grondgebied heroverd op de Russen. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky in een video gezegd. Het gaat om gebieden in het zuiden en oosten van Oekraïne. "De opmars van onze strijdkrachten gaat door", aldus de president.

Ander nieuws uit de nacht:

Koopkracht al jaar onder druk, portemonnee niet opgewassen tegen inflatie: De koopkracht wordt dit jaar flink aangetast door de ongekend hoge inflatie. Het koopkracht verlies bedraagt 6,8 procent, werd eerder becijferd. Uit CBS-onderzoek blijkt dat huishoudens er vorig jaar gemiddeld ook al nauwelijks iets bij kregen.

Ombudsman: jongeren met een beperking gehinderd door overheid: Wetten en regels van de overheid zitten jongeren met een beperking in de weg. Zij lopen daardoor risico op langdurige financiële problemen, zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De jongeren worden geconfronteerd met ingewikkelde wetten, administratieve rompslomp, onzekere inkomsten en weinig toekomstperspectief. "Wetten en regels moeten jongeren helpen en niet in de weg zitten", zegt Van Zutphen.

Emmy's voor Amerikaanse dramaserie Succession en Koreaanse Squid Game: De makers van de Amerikaanse serie Succession (HBO) hebben de Emmy voor 'beste dramaserie' in de wacht gesleept. De serie over de eigenaren van een fictief mediaconglomeraat kreeg de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs toegekend. Ook de populaire Koreaanse serie Squid Game (Netflix) viel in de prijzen: Lee Jung-jae won een award voor zijn hoofdrol, Hwang Dong-hyuk voor de regie.

En dan nog even dit:

In Australië is een 77-jarige man gedood door een kangoeroe die hij vermoedelijk als huisdier hield. De man werd thuis in de deelstaat West-Australië met hevige verwondingen aangetroffen door een familielid.

Toen de hulpdiensten arriveerden, konden zij vanwege het agressieve dier eerst niet bij de man komen. Agenten schoten de kangoeroe daarom dood.

Waarschijnlijk was het een wild dier dat de man in huis hield. Alleen in de Australische deelstaat Victoria mag onder strikte voorwaarden een kangoeroe als huisdier worden gehouden. De laatst bekende dodelijke aanval door een wilde kangoeroe in Australië was in 1936.