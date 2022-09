Davis Cup-team begint met 'frisse' Van de Zandschulp als underdog aan Finals

De Nederlandse tennissers mogen tijdens de groepsfase van de Davis Cup Finals gaan laten zien hoe ver ze in hun ontwikkeling zijn. Oranje kruipt deze week in Glasgow in ieder geval maar al te graag in de underdogrol. En dat is ook niet zo gek als de tegenstanders Kazachstan (dinsdag) en vooral Groot-Brittannië (vrijdag) en de Verenigde Staten (zaterdag) heten. Die laatste twee landen beschikken over topspelers met veel (grandslam)ervaring. Die routine heeft Oranje wat betreft het enkelspel nog niet, maar met Botic van de Zandschulp (nummer 35 van de wereld), Tallon Griekspoor (48ste) en Tim van Rijthoven (107de) telt het Nederlandse mannentennis weer aardig mee. Tel daarbij op dat dubbelspecialisten Wesley Koolhof, afgelopen weekend verliezend finalist op de US Open, en Matwé Middelkoop al jarenlang in de mondiale top meedraaien, en de conclusie dat er best iets mag worden verwacht van het team van captain Paul Haarhuis is een terechte. Beste twee Nederland moet proberen om bij de beste twee landen in zijn poule te eindigen. "Wij zijn zeker niet de favoriet om door te gaan, dat zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittannië", stelt Haarhuis. "Maar ik heb er wel een sterk geloof in dat we door kunnen gaan en dat we het ook gaan doen. Dat is ons doel." Oranje haalde in 2005 voor het laatst de kwartfinales van de Davis Cup, die toen nog in de oude stijl werd gespeeld met een uit- of thuiswedstrijd per ronde.

De captain van het Nederlands Davis Cup-team blikt vooruit op de groepsfase van de Davis Cup Finals in Glasgow. - NOS

Van de Zandschulp wordt een belangrijke troef voor Oranje. De Veenendaler geldt als een erkend hardcourtspecialist, de ondergrond waarop bij de Davis Cup Finals wordt gespeeld. Hij had naar eigen zeggen wel tijd nodig om bij te komen van inspannende weken in de Verenigde Staten. De lange periode en de tegenvallende resultaten zorgden ervoor dat Van de Zandschulp niet meer fris was tijdens de US Open. Hij verloor in New York in de tweede ronde.

Opzet Davis Cup Finals De groepsfase van het toernooi kent zestien deelnemers, verdeeld over vier groepen van vier landen. Elke groep heeft een andere speelstad: Glasgow (de poule van Nederland), Hamburg, Valencia en Bologna. Van elke groep plaatsen de beste twee landen zich voor de kwartfinales, die vanaf 22 november worden afgewerkt. De acht gekwalificeerde landen vervolgen door middel van een knock-outsysteem het toernooi, dat in het Spaanse Málaga wordt gespeeld. De finale is op 27 november. Elke ontmoeting begint met twee enkelspelpartijen, waarna er nog een dubbelspel wordt gespeeld.

De beste tennisser van Nederland nam daarna een aantal dagen vrijaf. Zo ging Van de Zandschulp naar de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-Feyenoord en bracht hij tijd door met familie en vrienden. "Ik zit nu goed in mijn vel. Dat is misschien raar dat ik dat zo na de US Open zeg, maar ik denk dat die vrije dagen mij goed hebben gedaan. Even niet aan tennis denken", aldus Van de Zandschulp. Hij wil met Oranje nu de kwartfinales van het landentoernooi halen. "We moeten hopen dat we tegen de Verenigde Staten of Groot-Brittannië stiekem met de zege aan de haal gaan. Een overwinning op Kazachstan zou in ieder geval een goed begin zijn." Bekijk in het onderstaande carroussel de interviews met Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven: