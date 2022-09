Emmy's voor Amerikaanse dramaserie Succession en Koreaanse Squid Game

De makers van de Amerikaanse serie Succession (HBO) hebben vannacht de Emmy voor 'beste dramaserie' in de wacht gesleept. De serie over de eigenaren van een fictief mediaconglomeraat kreeg in Los Angeles de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs toegekend.

Ook de populaire Koreaanse serie Squid Game (Netflix) viel bij de 74ste Emmy-uitreiking in de prijzen. Lee Jung-jae won een award voor zijn hoofdrol, Hwang Dong-hyuk voor de regie. Het was de eerste keer dat Squid Game bekroond werd met een Emmy.

De Amerikaanse zangeres Lizzo sleepte eveneens voor het eerst de prestigieuze award binnen. Zij kreeg een Emmy uitgereikt voor haar realityserie Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls, waarin 13 danseressen strijden om een plek op het podium naast Lizzo.

Tijdens haar toespraak op het podium onderstreepte de zangeres het belang van diversiteit op televisie: "Toen ik een klein meisje was, wilde ik mezelf in de media terugzien. Iemand die net zoals ik dik, zwart en mooi was".

Twee prijzen voor Ted Lasso

De komedie Ted Lasso en de tragikomedie The White Lotus waren tevens goed voor meerdere awards. Zo werd Ted Lasso net als vorig jaar uitgeroepen tot beste komedieserie. Hoofdrolspeler Jason Sudeikis ontving de prijs voor 'beste acteur in een comedy'.

The White Lotus, een moordmysterie dat zich afspeelt in een luxe resort op Hawaï, won Emmy's voor beste mannelijke bijrol (Murray Bartlett), beste vrouwelijke bijrol (Jennifer Coolidge) en beste regie en beste script van een miniserie. De HBO-serie was daarmee de serie die de meeste prijzen binnensleepte.

Verder kreeg Zendaya de prijs voor 'beste actrice' uitgereikt voor Euphoria (HBO) en ging de Emmy voor 'beste actrice in een comedy' naar Jean Smart in Hacks (HBO). Bij de uitreiking vorig jaar was The Crown (Netflix) de grote winnaar. De serie over het Britse koningshuis kreeg toen elf awards toegekend.