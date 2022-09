Koopkracht al jaar onder druk, portemonnee niet opgewassen tegen inflatie

Twee jaar geleden mondden stijgende lonen en lage inflatie nog uit in een koopkrachtgroei van 2,5 procent. Vorig stagneerde de stijging van de lonen en nam de inflatie sterk toe waardoor mensen er in koopkracht op achteruit gingen. De reële loondaling bedroeg meer dan 3 procent.

Vorig jaar steeg de koopkracht in doorsnee met maar 0,3 procent, de kleinste stijging in jaren.

Uit CBS-onderzoek naar de koopkrachtontwikkeling in de voorbije jaren blijkt dat de koopkrachtdaling eind vorig jaar al is ingezet door sterk stijgende energieprijzen en achterblijvende loonsverhogingen.

Koopkracht geeft aan hoeveel een gemiddeld huishouden kan kopen met het beschikbare inkomen (loon of uitkering), verrekend met de inflatie. Hou je geld over na alle gebruikelijke uitgaven dan is er sprake van koopkrachtstijging, kom je geld tekort omdat van alles duurder is geworden, dan spreken we van koopkrachtdaling.

Belangrijkste factoren die invloed hebben op de koopkrachtontwikkeling zijn inflatie, cao-loonstijgingen en het overheidsbeleid inzake toeslagen en belastingen. Dit wordt de statische koopkracht genoemd, vanwege de meetbare algemene externe factoren.

Daarnaast zijn er allerlei persoonlijke omstandigheden die ook van invloed zijn op het beschikbaar inkomen en de koopkracht, denk aan mensen die van baan wisselen of werk verliezen, gaan samenwonen of scheiden, kinderen krijgen, of verhuizen. Als dit allemaal meegerekend wordt spreken we van dynamische koopkracht.

In de Haagse politiek spelen de koopkrachtplaatjes van allerlei inkomensgroepen, met cijfers tot achter de komma, een belangrijke rol. Het politiek gewicht van de koopkrachtplaatjes vindt oud CPB-directeur Laura van Geest echter zwaar overdreven. De koopkrachtcijfers suggereren een nauwkeurigheid die ze eenvoudigweg niet hebben. Het gaat meer om een grove indicatie.