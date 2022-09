Morgen weer een piekdag op Schiphol, onduidelijk of er genoeg beveiligers zijn

Schiphol verwacht ook morgen weer een piekdag. Een woordvoerder van de luchthaven zegt wel dat het aantal reizigers en het aantal beveiligers beter dan vandaag op elkaar aansluit.

Vandaag ontstonden er lange rijen doordat dertien procent van de beveiligers niet kwam opdagen. De luchthaven zag zich genoodzaakt luchtvaartmaatschappijen te vragen vluchten te annuleren. Sommige gaven daar gehoor aan, anderen stonden erop hun passagiers te vervoeren.

Schiphol weet ook nog niet hoeveel vluchten precies zijn uitgevallen of hoeveel reizigers daardoor zijn gedupeerd. Het gaat volgens de woordvoerder mogelijk om enkele tientallen vluchten. Hoeveel mensen hun vlucht hebben gemist, is niet bekend.

Comfortabele schoenen aangeraden

De woordvoerder zegt dat de luchthaven ook vanavond nog bezig is de achterstanden weg te werken. "We doen heel erg ons best om iedereen vandaag nog te helpen. We lopen wel iets in, maar vanavond zijn er ook minder vluchten."

Omdat voor morgen nog niet duidelijk is wat de situatie wordt, raadt de woordvoerder reizigers aan goed de berichtgeving over hun vlucht in de gaten te houden. "Reizigers moeten zich voorbereiden, dat hoort bij deze tijd. Ze moeten niet te vroeg komen en niet te laat."

Het advies is ook "comfortabele schoenen" te dragen voor als er lang gewacht moet worden.

'Waardeloos'

Operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis noemde de situatie eerder vandaag "waardeloos". Ze verwacht dat de overlast nog de komende "dagen, weken en misschien zelfs maanden" aanhoudt.

De capaciteitsproblemen van Schiphol spelen al sinds de meivakantie. Ze waren de afgelopen maanden minder toen de luchthaven een zomerbonus van 5,25 euro uitkeerde aan werknemers. Het valt vakbond FNV op dat de problemen terugkeerden toen de bonusregeling afliep. "Nu die toeslag er niet meer is, vertrekken ze weer."

Buis noemt het nog te vroeg voor die conclusie. Haar woordvoerder zegt dat het effect nog wordt geëvalueerd. "Die zomerbonus, daar kijken we naar en we houden een vinger aan de pols. Uiteraard is elke nieuwe beveiliger welkom op Schiphol."