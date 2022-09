Schuldhulpverleners over fonds energieschulden: 'moet simpel en eerlijk'

Schuldhulpverleners zijn blij dat er nog dit jaar een noodfonds komt voor mensen die in de schulden terechtkomen omdat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen, al vinden ze het wel laat. "We hebben in april/mei al aan de bel getrokken", zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening in Nieuwsuur.

Hij zegt dat het nu zaak is om de regeling zo simpel en eerlijk mogelijk te maken. Florijn roept het kabinet op om samen met schuldhulpverleners en energiebedrijven te kijken naar een regeling waarbij de mensen die het meest in de problemen zitten geholpen kunnen worden. Schuldhulpverleners kunnen helpen bij het zo goed en eerlijk mogelijk verdelen van deze gelden.

Wat er in ieder geval niet gedaan moet worden is een "draconische maatregel zoals bij kinderopvangtoeslag", zegt Florijn. Hij doelt op het uitdelen van 30.000 euro aan iedereen die met dit dossier te maken kreeg. "We moeten dit veel preciezer vaststellen."

Politiek verslaggever Nynke de Zoeten zegt dat er nog hard gewerkt wordt aan de uitwerking van het plan. "Maar het idee van het kabinet is nu om te kijken: wat was je maandbedrag? Dat moeten mensen blijven betalen, bij wat er bovenop komt, kan de overheid dan eventueel bijspringen als mensen dreigen afgesloten te worden."

Sommige mensen nemen de vlucht naar voren en gaan al helemaal van het gas af: