Ook een gesprek met ontevreden fans krijgt ADO en Kuijt niet aan het winnen

ADO Den Haag heeft op de valreep zijn vierde competitienederlaag weten af te wenden in de eerste divisie. Nigel Owusu hielp de ploeg van trainer Dirk Kuijt in de 89ste minuut aan een 1-1 gelijkspel bij Jong FC Utrecht.

Het gelijkspel moet voor Kuijt nog als iets van een verlichting hebben gevoeld. De trainer voerde zondag nog een gesprek met een groepje ontevreden ADO-supporters over de matige start van het seizoen. ADO won één van zijn eerste zes wedstrijden en incasseerde drie nederlagen.

Volwassen mannen

"Dat het geen leuk gesprek is, dat je elkaar even de waarheid vertelt, was zeker. Dat zijn volwassen mannen die met elkaar praten", vertelde Kuijt maandagavond voor de camera van ESPN.

"Ik moet zeggen: er wordt vaak negatief over supporters gesproken, maar gisteren is dat op een hele volwassen manier gegaan. Op een gezonde manier, het was nog niet eens een discussie."