Moeder overleden baby Ter Apel schakelt advocaat in om sectierapport te krijgen

De moeder van de baby die eind augustus in Ter Apel overleed, legt zich niet neer bij de conclusie van het OM dat er geen aanwijzing is voor een strafbaar feit. Met hulp van advocaat Richard Korver wil zij het sectierapport in handen krijgen, iets wat het OM tot nu toe niet toestond.

Korver vindt het "volkomen krankzinnig" dat het OM het sectierapport niet wil geven. "Het kind was aan de zorg van de Staat toevertrouwd", voert hij aan. De moeder mag het rapport wel inzien, maar dat heeft volgens Korver geen zin. "Zij spreekt geen Nederlands en is geen arts."

'Dosis achterdocht'

De advocaat heeft op dit moment geen concrete aanwijzingen dat er sprake was van een strafbaar feit. Maar dat het OM het rapport niet geeft, leidt bij hem wel "tot een dosis achterdocht".

Daarom wil Korver dat het OM het rapport alsnog verstrekt. "Ik wil het zelf beoordelen en aan een kinderarts voorleggen." Wanneer er aanleiding voor is, zal Korver aandringen op vervolging.

De drie maanden oude baby overleed in de nacht van 23 op 24 augustus in een sporthal bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Voordat het kind overleed, zou nog medische hulp zijn verleend.