'Spaanse supermarkten moeten prijzen bevriezen'

Dagelijkse boodschappen worden ook in Spanje duurder, en voor sommige mensen onbetaalbaar. De linkse regering komt nu met een voorstel supermarkten moeten met elkaar afspreken de prijzen niet nog verder te verhogen. Gevolgen inflatie verzachten Yolanda Díaz, minister van werk en sociale economie, wil dat de grote distributiebedrijven zich gaan houden aan maximumprijzen. De minister wil zo de gevolgen verzachten van de snel oplopende inflatie. Afgelopen augustus bedroeg die in Spanje 10,4%. De helft van Spanjaarden zegt niet meer rond te kunnen komen omdat energie, brandstof en voedsel veel duurder zijn geworden. Diaz voerde vandaag opnieuw overleg met distributiecentra en consumentenorganisaties met als doel prijzen te bevriezen. "Ik wil een akkoord om bepaalde boodschappen betaalbaar te houden, vooral voeding. We zetten alles op alles zodat mensen normaal kunnen leven. Dat is nu heel moeilijk", zei Díaz in antwoord op vragen van de NOS op een persconferentie. Werkgevers wijzen plannen af Inmiddels komt van alle kanten kritiek op het idee van de minister, die voor de linkse partij Podemos meedoet aan de coalitieregering van premier Pedro Sánchez. Werkgevers wijzen de plannen resoluut van de hand en spreken van communistische regels die van het land een planeconomie maken. "Dit lijkt nog het meest op Cuba", zo zei de voorzitter van een van de grootste werkgeversorganisaties. Tuinders en boerenorganisaties vrezen het ergste. Door het vastleggen van maximumprijzen zou hun toch al karige vergoeding door supermarktketens verder onder druk komen te staan. "Als de plannen doorgaan, worden consumenten naar de supermarkt geduwd. Dat gaat ten koste van kleine buurtwinkels. Die kunnen nooit op tegen deze nieuwe concurrentie met de grote supermarkten", zegt de detailhandelvereniging CEC.

Koopkracht beschermen Al één grote supermarktketen is meteen ingesprongen op de voorstellen van de minister. Carrefour biedt sinds vandaag in zijn supermarkten in Spanje een winkelmand met dertig levensmiddelen en andere producten aan voor dertig euro. De actie duurt tot januari volgend jaar. Klanten krijgen voor dat bedrag de keus uit brood, ontbijtspullen, pasta, olie, café, schoonmaak- verzorgingsproducten. "De huidige situatie vraag om effectieve maatregelen. We bieden besparingen die de koopkracht van Spaanse families beschermen", staat in een persbericht Carrefour. Klanten zijn er blij mee. "Het is crisis na crisis en dit helpt", zegt een vrouw. De van oorsprong Franse supermarkt behaalde in 2021 in Spanje een nettowinst van 382 miljoen euro, 22 procent meer dan het jaar daarvoor.