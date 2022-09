Meer jonge vrouwen nemen antidepressiva, 'tijdens corona zag ik niemand'

Het gebruik van antidepressiva is in coronatijd onder jonge vrouwen flink toegenomen. De toename begon in de eerste maanden van 2021 (in de tweede lockdown) en bleef begin dit jaar doorgaan, blijkt uit onderzoek van zorgkenniscentrum Nivel. De vraag is waarom juist deze groep meer antidepressiva is gaan gebruiken.

Michelle Regnault (25) had al een aantal jaar mentale klachten als gevolg van een zenuwinzinking op haar negentiende. Zo heeft ze last van een angst- en paniekstoornis en heeft ze smetvrees; klachten die in coronatijd verergerden. "Ik heb angst voor de supermarkt en dat was in coronatijd extra moeilijk. Bovendien woonde ik alleen dus ik zag helemaal niemand. Zo raak je geïsoleerd."

Regnault gebruikte eerder een antidepressivum, maar dat was destijds geen succes. Anderhalf jaar terug kreeg ze op eigen verzoek toch weer medicijnen voorgeschreven. "Ik heb ook last van het prikkelbare darm syndroom en antidepressiva kunnen daarbij helpen. Dat was voor mij de doorslaggevende factor om het weer te proberen."