Raket van Bezos in vlammen bij lancering, geen mensen aan boord

Voor het eerst is een lancering van een raket door Jeff Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin mislukt. Ruim een minuut na lift-off sloegen er op een hoogte van zo'n 8,5 kilometer vlammen uit de New Shepard van de Amazon-baas. Hoewel dit type raket ook wordt gebruikt voor bemande vluchten, waren er dit keer geen mensen aan boord. De raket had alleen 36 experimenten bij zich, onder meer van NASA. Het ging mis toen de raket met ruim 1100 kilometer per uur extra gas bijgaf om hoogte te winnen. De commentator van de livestream uit West-Texas had net gezegd dat dit het punt is waarop de grootste krachten inwerken de machine. "Het lijkt erop dat er iets is misgegaan", constateerde de presentatrice toen er vlammen uit de raket sloegen en het bovenste stuk losschoot. "Dit gaat niet volgens plan."

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

De commentator herpakte zich snel en legde uit dat de capsule, waar bij bemande vluchten de passagiers zitten, succesvol was losgekomen van de rest van de raket. De capsule zeilde aan parachutes langzaam naar beneden terwijl de rest van de raket ter aarde stortte. De crash richtte op de grond geen schade aan. Of er nog iets over is gebleven van de raket is niet bekendgemaakt.