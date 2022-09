Yeşilgöz: ook VVD schoot tekort bij aanpak criminaliteit

De VVD is er mede verantwoordelijk voor dat de georganiseerde misdaad jaren "welig heeft kunnen tieren en zich in onze samenleving heeft kunnen nestelen". Dat heeft minster Yeşilgöz van Jusititie en Veiligheid (VVD) gezegd in de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing. Yeşilgöz maakt zich ernstige zorgen over de steeds grotere bedreigingen die ze ziet voor de democratische rechtstaat.

Volgens Yeşilgöz zijn taferelen die in Nederland "lange tijd voor onmogelijk werden gehouden" inmiddels "harde werkelijkheid". Waarschuwingen van mensen die dit zagen gebeuren zijn niet structureel opgepakt, stelt Yeşilgöz. "Daar heeft ook mijn partij met haar neus bovenop gezeten. Alle inzet ten spijt: we hadden verder moeten en kunnen zijn met de aanpak van ernstige criminaliteit."

Harde klappen voor rechtstaat

Yeşilgöz spreekt over "koelbloedige criminele afrekeningen in woonwijken", afschuwelijke vergismoorden, officieren van justitie die hun werk anoniem moeten doen en journalisten die moeten worden beveiligd. Ze noemt de moorden op de broer van een kroongetuige, op advocaat Derk Wiersum en op misdaadverslaggever Peter R. de Vries onmiskenbaar de "hardste klappen voor onze rechtstaat".

Het is volgens de minister van Justitie en Veiligheid nu aan politiek en samenleving om te werken aan oplossingen. Ze wijst op de extra financiële middelen die het kabinet daarbij inzet, maar er is meer nodig.

Dat de oprukkende criminaliteit hand in hand gaat met gevoelens van mensen die democratie niet meer als vanzelfsprekend ervaren, ziet ze als een gevaarlijke ontwikkeling. Dat democratie niet meer als vanzelfsprekend wordt gezien is voor een deel aan de overheid te wijten en moet worden aangepakt, zegt Yeşilgöz.

In haar lezing haalt ze de Duitse filosofe Hannah Arendt aan die stelt dat in moderne democratieën "het systeem soms belangrijker lijkt dan de ervaringen van mensen". Daarmee komt de democratie "los te staan van wat mensen daadwerkelijk meemaken en nodig hebben".

Voorbeelden hiervan zijn volgens Yeşilgöz de hersteloperatie in Groningen en de Toeslagenaffaire , waarin de overheid heeft gefaald. "Als het zo mis gaat, is het de vraag of het fair is van mensen te verwachten op te komen voor de rechtstaat, terwijl diezelfde staat hen in de steek heeft gelaten".