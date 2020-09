Iran executeert worstelaar ondanks internationaal protest

Ondanks een golf van internationale protesten heeft Iran worstelaar Navid Afkari geëxecuteerd in een gevangenis in de stad Shiraz. Dat melden Iraanse staatsmedia.

De 27-jarige Afkari was veroordeeld voor het doodsteken van een beveiliger van een waterbedrijf tijdens een anti-regeringsprotest in Shiraz in 2018. De rechter legde hem twee keer de doodstraf op.

Kort daarna kreeg de zaak internationale aandacht, toen de familie van Afkari en ook mensenrechtenorganisaties zeiden dat hij via martelen was gedwongen een valse bekentenis af te leggen. Volgens zijn advocaat was er geen bewijs tegen Afkari.

De Iraanse autoriteiten spraken de lezing van de familie van Afkari tegen en het Iraanse Hooggerechtshof weigerde eind vorige maand de zaak te herzien. Onder anderen de Amerikaanse president Trump riep Iran vervolgens op Afkari niet te executeren.