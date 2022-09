Europese Rekenkamer: EU moet lessen trekken uit aankoop coronavaccins

De Europese Rekenkamer (ERK) zegt dat de Europese Unie lessen moet trekken uit het aankoopproces van coronavaccins. In een rapport staat onder meer dat de EU aan het begin van de coronapandemie later begon met inkopen dan het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Ook was de EU niet goed voorbereid op leveringsproblemen, zegt de ERK. Uiteindelijk leidde dat tot een tekort aan vaccins van farmaceut AstraZeneca, toen die de leveringen aan de EU met 60 procent terugschroefde.

In de loop van 2021 wist de EU wel genoeg vaccins te bemachtigen en werden nieuwe contracten met farmaceuten beter dichtgetimmerd. Zo staan daar striktere bepalingen in over tijdschema's voor de levering en over de plaats waar de vaccins gemaakt worden dan in de contracten uit 2020.

Alleen wordt de werkwijze volgens de ERK niet genoeg beoordeeld. De EU moet leren van de eerdere fouten bij de aankoop, maar de aanpak wordt nog altijd niet tegen het licht gehouden en kritisch beoordeeld. Dat is hard nodig, zegt de ERK, zodat de EU in de toekomst beter voorbereid is.

1,8 miljard

In het rapport is niet gekeken of er een eerlijke prijs is betaald voor de vaccins. Er worden onder meer vraagtekens geplaatst bij de deal die de Europese Commissie vorig jaar sloot met vaccinfabrikant Pfizer/BioNTech voor nog eens 1,8 miljard coronavaccins.

Voorzitter Ursula von der Leyen onderhandelde zelf over het grote vaccincontract, maar over haar rol wil de commissie niets kwijt. De Volkskrant schrijft dat verzoeken van de Europese Rekenkamer om opheldering niet werden beantwoord.

In principe had Brussel al genoeg coronavaccins besteld om de hele volwassen EU-bevolking in te enten, maar uit voorzorg werden meer vaccins geregeld.