Dopingbeleid profvoetbal 'opgeschud': meer gerichte en onafhankelijke controles

Egbers: "Daar stoppen we mee. We gaan dat nu op een andere manier doen. Op basis van intelligence gaan we bepalen waar onze dopingcontroleurs naartoe gaan."

Dat stelt Vincent Egbers, voorzitter van de Dopingautoriteit, in gesprek met de NOS. Volgens hem is het nodig om de manier van controleren in het Nederlandse profvoetbal "op te schudden".

Het is in ieder geval goed om de boel even op te schudden.

"Ik vond het niet onafhankelijk genoeg", vervolgt de voorzitter van de Dopingautoriteit. "We moeten zelf bepalen waar we naartoe gaan. Als je voorafgaand aan een seizoen al alle wedstrijden vastlegt waar je naartoe gaat, dan kan je niet echt bijsturen."

Bruikbare informatie

Egbers, die in het verleden generaal-majoor was bij de Marechaussee, wil in het profvoetbal controles gaan uitvoeren op basis van intelligence. Tips, informatie over opvallend goede prestaties na blessures, lichamelijke veranderingen of dingen die zijn voorgevallen in de carrière van een speler zouden bruikbaar kunnen zijn.

"We gaan per speler kijken of ze voor ons interessant zijn voor een dopingcontrole", stelt de ex-topmilitair.