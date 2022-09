'Djokovic krijgt toestemming om in 2023 aan Australian Open deel te nemen'

Er lijkt voor Novak Djokovic een opening om in 2023 aan de Australian Open deel te nemen. Volgens The Sunday Telegraph is de Australische regering "in principe" akkoord om de inreisbeperking voor de Servische tennisser op te heffen. Ingewijden zeggen tegen de Australische krant dat er nog geen officiële aanvraag gedaan is om het inreisverbod van de 21-voudig grandslamkampioen ongedaan te maken, maar dat lijkt dus een kwestie van tijd. Beladen zaak Djokovic heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en kreeg daardoor in januari geen toestemming om Australië binnen te komen. De hele zaak deed veel stof opwaaien. Aanvankelijk kwam Djokovic op basis van een medische vrijstelling in aanmerking voor een visum, maar de tennisser werd op het vliegveld van Melbourne alsnog tegengehouden door de immigratiedienst.

De Servische toptennisser Novak Djokovic moet Australië verlaten en kan dus niet deelnemen aan de Australian Open. Het federale hof in Australië heeft dat bepaald. - NOS

Een rechter oordeelde dat Djokovic onredelijk was behandeld en gaf de Serviër alsnog toegang tot het land. Maar toenmalig immigratieminister Alex Hawke trok vervolgens het visum "in het belang van de Australische gemeenschap" weer in, waarna Djokovic Australië toch moest verlaten. Nieuw kabinet Djokovic lijkt een jaar later te profiteren van andere inzichten van een nieuw Australisch kabinet, dat in juni officieel in dienst trad. Toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open zou een Spaanstalige tennisjournalist van ESPN hebben gemeld dat Djokovic "zeker" de mogelijkheid gaat krijgen om volgend jaar in Melbourne weer mee te doen. De huidige nummer zeven van de wereldranglijst kan dan voor zijn tiende Australian Open-titel gaan.

Ayer escuché directamente de Craig Tiley que seguramente Novak Djokovic jugará el Abierto Australiano 2023. pic.twitter.com/gWXiNS675E — LuisAlfredoAlvarez🇻🇪🇺🇸 (@LuisAlvarez_1) September 4, 2022