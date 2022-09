Schreuder verwacht een storm in Liverpool: 'Lef is het sleutelwoord'

Volgens de trainer is het daarom belangrijk dat Ajax niet angstig voor de dag komt en onder het pressievoetbal van Jürgen Klopp uit voetbalt, in plaats van de lange bal te hanteren. "Tegen dit soort ploegen moet je heel goed zijn aan de bal. Je moet lef hebben. Dat is het sleutelwoord morgen."

Geef de trainer eens ongelijk. Het loopt de laatste weken als een trein bij Ajax en Liverpool kent de slechtste seizoenstart in jaren. De Engelsen staan op de zevende plek in de Premier League en in de Champions League kreeg de ploeg van Virgil van Dijk vorige week een enorme draai om de oren van Napoli (4-1).

Lef dus. Een speler die altijd met zijn borst naar voren het veld opkomt, is de aanvoerder van Ajax, Dusan Tadic. De Serviër is ook aangeschoven in Liverpool en kijkt uit naar de wedstrijd op Anfield.

"Het is een groot stadion met een mooie ambiance. Het wordt een ongelofelijk mooie wedstrijd", zegt de aanvaller, die er in 2020 ook al bij was toen Ajax in een leeg stadion met 1-0 van Liverpool verloor.

Tadic stak de laatste weken niet in zijn beste vorm. Door de komst van Steven Bergwijn was Schreuder op zoek naar een nieuwe positie voor zijn aanvoerder. Na een paar onwennige wedstrijden als rechtsbuiten vond hij afgelopen weekend met 3 assists zijn draai.