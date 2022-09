Duizenden Schotten nemen afscheid van koningin Elizabeth in Edinburgh

Schotten nemen massaal afscheid van koningin Elizabeth in Edinburgh. De kist van de vorige week overleden vorstin werd vanmiddag in een rouwstoet door de stad naar de St Giles' Cathedral gebracht. De kathedraal is 24 uur lang opengesteld voor mensen die hun laatste eer willen bewijzen. Voor het gebouw staat een lange rij. De koningin werd vanmiddag van het paleis Holyroodhouse, het koninklijke verblijf in Edinburgh, overgebracht naar de middeleeuwse kathedraal in de stad. Koning Charles liep achter de lijkwagen met Elizabeths drie andere kinderen, Anne, Edward en Andrew. Langs de route stonden grote mensenmassa's om naar de rouwstoet te kijken. Drie betogers tegen de monarchie werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. Ook gisteren, toen de kist van kasteel Balmoral naar Edinburgh werd gebracht, waren er duizenden mensen op de been. Langs de route stonden duizenden Schotten om naar de rouwstoet te kijken:

De koningin werd vanmiddag van het paleis Holyroodhouse, het koninklijke verblijf, overgebracht naar de middeleeuwse kathedraal in Edinburgh. Langs de route stonden grote mensenmassa's om naar de rouwstoet te kijken. - NOS

Na de herdenkingsdienst werden de deuren van de kathedraal geopend voor publiek. Daar ligt de koningin in een gesloten kist, met een Schotse koninklijke vlag, bloemen van het landgoed Balmoral en de Schotse kroon op de kist.

Koningin Elizabeth is geliefd in Schotland, waar ze ook wel liefkozend "Queen of Scots" wordt genoemd. De koningin verbleef er gedurende haar regeerperiode vaak. Ze hield van de Schotse natuur en bezocht elk jaar de Highland Games. In de zomer verbleef ze in Balmoral Castle, waar ze de afgelopen maanden ook doorbracht en afgelopen donderdag overleed.

Koning Charles heeft ook vandaag weer een vol programma. Hij was 's ochtends in Londen om voor het eerst in zijn functie als monarch een toespraak te geven in het Britse parlement. Meteen daarna vertrok hij met zijn vrouw Camilla naar Schotland voor een herdenkingsdienst en de processie. Ook een bezoek aan het Schotse parlement staat op het programma, en vanavond houdt de familie een wake in de kathedraal. Morgen begint hij een bezoek aan Noord-Ierland.