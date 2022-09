Niet de scheidsrechter en zijn VAR, maar woedende Vaessen zelf moet schorsing vrezen

Gözübüyük gaf PSV diep in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop, toen Hans Mulder met zijn voet de lucht inging en daarbij het hoofd raakte van PSV'er Xavi Simons. Cody Gakpo benutte de penalty en bezorgde PSV zo ternauwernood de zege.

De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar de uitlatingen van Vaessen en Kramer, die hun pijlen in Eindhoven richtten op scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de videoscheidsrechter.

"Ik zou de scheidsrechter en videoscheidsrechter voor drie weken schorsen", foeterde RKC-keeper Etienne Vaessen na het verloren duel met PSV (1-0). Maar het is de doelman zelf die voor een schorsing moet vrezen, net als ploeggenoot Michiel Kramer.

"Aan de andere kant zouden wij de strafschop niet hebben gehad. Je kunt dit wel een 'topclubpenalty' noemen, ja", zei Vaessen na het duel tegen ESPN. "Simons is 1.60 meter. Hoe moet Hans anders die bal wegwerken? Ik vind dat we hier iets aan moeten doen. Zet bijvoorbeeld bij de videoscheidsrechter een oud-profvoetballer."

Voor de camera's van de NOS riep Vaessen vervolgens op tot een wekenlange schorsing van Gözübüyük en zijn VAR. Tevergeefs, overigens. Gözübüyük staat voor komend weekend gewoon op de rol, als arbiter bij Go Ahead Eagles-FC Emmen, met zijn VAR van zondag ditmaal in de rol van vierde official.

'Schandalig en achterlijk'

Ook Kramer nam geen blad voor de mond. "De scheids maakt een schandalige beslissing. Ongeacht of het een verdiende overwinning is, zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier een punt."