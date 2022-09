Thekla Reuten en Fedja van Huêt dingen weer mee naar Oscar

Narcosis is dit jaar de Nederlandse Oscarinzending. De debuutfilm van regisseur Martijn de Jong gaat over een gezin dat de verdwijning van de vader bij een duiktocht moet verwerken. De film werd door een selectiecommissie uit de Nederlandse filmsector gekozen uit elf inzendingen.

Beide hoofdrolspelers hebben al ervaring met de belangrijkste filmprijs: Fedja van Huêt speelde in de laatste Nederlandse film die een Oscar won, Karakter uit 1997; Thekla Reuten wist in 2003 de nominatie voor Beste Buitenlandse Film met De Tweeling niet te verzilveren. Dat was de laatste keer dat een Nederlandse inzending werd genomineerd.

Narcosis gaat eind deze maand in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Vanaf 20 oktober is het drama in bioscopen door het hele land te zien.

De trailer van de film: