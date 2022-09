Podcast De Dag: hoe geld het won van veiligheid in Groningen

Na de eerste verhoorperiode van de parlementaire enquête gaswinning Groningen voor de zomer, is de tweede ronde verhoren in volle gang. Daarbij wordt onder meer in kaart gebracht waarom er zo lang zo veel gas werd opgepompt, terwijl al duidelijk was dat dit gevaarlijk kon zijn. Wie nam daarover de beslissingen?

In podcast De Dag vertellen Reinalda Start en Heleen Ekker, die voor de NOS het gas-dossier al jaren volgen, over het kleine groepje mensen dat aan de touwtjes trok. En op welke manier de veiligheid het in Groningen verloor van het geld.

