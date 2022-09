Liverpool-coach Klopp laat niks los over strijdplan: 'Wil Ajax niet wijzer maken'

Liverpool heeft een onverwachts rustige week achter de rug. De afgelopen Premier League-speelronde werd afgelast vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

De laatste wedstrijd van Liverpool is daardoor alweer zes dagen geleden, in de Champions League tegen Napoli en daar hield de ploeg van Jürgen Klopp geen goed gevoel aan over. Met een 4-1 nederlaag liep Liverpool van het veld.

Bang voor de onderbreking van het ritme, was Klopp daarom niet. "Dit ritme verliezen zou heel lekker zijn." De 55-jarige Duitser heeft de week zonder wedstrijd vooral gebruikt om te praten met de spelers.