Duel Arsenal-PSV uitgesteld vanwege herdenkingsdiensten koningin Elizabeth

Het Europa League-duel tussen Arsenal en PSV van aanstaande donderdag gaat niet door. De nationale autoriteiten in Groot-Brittannië kunnen, vanwege de herdenkingsdiensten van koningin Elizabeth, niet genoeg politiepersoneel op de been brengen in Londen.

De uitvaart van koningin Elizabeth is volgende week maandag in Londen. Wanneer de wedstrijd tussen Arsenal en PSV wordt ingehaald is nog niet bekend.

Het Champions League-duel tussen Liverpool en Ajax van dinsdagavond gaat wel gewoon door, de Amsterdamse club gaat op bezoek in Liverpool.