Ziyech onder nieuwe bondscoach direct terug bij Marokkaanse selectie

Hakim Ziyech keert terug in de selectie van het Marokkaanse elftal in aanloop naar het WK in Qatar. Afgelopen jaar ontbrak de aanvallende middenvelder vanwege een conflict met voormalig bondscoach Vahid Halilhodzic. Zijn vervanger en nieuwe bondscoach Walid Regragui aarzelde niet en voegde Ziyech toe aan zijn nieuwe selectie.

De Marokkaans international speelde veertig interlands, waarvan de laatste in medio 2021, en verdween daarna uit beeld. Toenmalig-bondscoach Halilhodzic beschuldigde hem van onprofessioneel gedrag, waarop de 29-jarige speler reageerde dat het om onterechte beschuldigingen ging.

Augustus dit jaar werd Halilhodzic ontslagen door een verschil in visie tussen de bond en de bondscoach over de voorbereiding op het WK, meldde de Marokkaanse bond destijds. Bijna twee weken geleden stelde de bond Regragui aan als opvolger en gingen er weer deuren voor Ziyech open.

Ook Mazraoui weer erbij

De middenvelder van Chelsea is direct opgeroepen voor de 31-koppige selectie voor oefeninterlands in Spanje tegen Chili en Paraguay. Ook Noussair Mazraoui, die deze zomer Ajax inruilde voor Bayern München, zit weer in de selectie na onenigheid met de voormalige bondscoach. Andere bekende namen die voorkomen zijn oud-FC Utrecht en Feyenoord-speler Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal, oud-AZ'er.

Marokko is in november op het WK terug te vinden in groep F, met als tegenstanders België, Canada en Kroatië.