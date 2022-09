Nieuwsapps steeds populairder, ook regionale media scoren hoog

Ruim 12 miljoen Nederlanders gebruiken één of meer apps om het nieuws te volgen. Vooral jongeren blijken kritisch over het gebruik en de inhoud van de apps. Dat komt naar voren in de Nationale Nieuwsapp Monitor, een landelijk representatief onderzoek onder gebruikers van de smartphone- en tabletapps.

Inmiddels gebruiken de meeste mensen apps om het nieuws mee te volgen, 88 procent van de respondenten. Dat is meer dan het aantal mensen dat het nieuws volgt via televisie (69 procent), radio (53 procent), sociale media (41 procent) en kranten (29 procent). Meer dan 11 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder gebruikt landelijke nieuwsapps en zo'n 7 miljoen mensen gebruiken een regionale variant. 1,6 miljoen volwassen Nederlanders hebben geen nieuwsapp op hun telefoon of tablet.

De apps van de NOS en NU.nl worden het meest gebruikt en het best gewaardeerd. 54 procent van de ondervraagden bezoekt de NOS-app, 52 procent doet dat met de NU.nl-app. Op de derde plaats staat RTL Nieuws (34 procent), net voor het AD (33 procent). Gebruikers geven de NOS-app een 7,8 en NU.nl een 7,7. De apps van NOS Teletekst en RTL Nieuws scoren beide een 7,6.

Regionale media scoren hoog buiten Randstad

Wat opvalt is dat buiten de Randstad de regionale media het erg goed doen ten opzichte van de grote landelijke media. Met name in Limburg, Friesland en Zeeland is de bekendheid van de regionale media groot. En in Groningen gebruiken zelfs meer mensen de app van RTV Noord dan apps van landelijke media.

Gebruikers van zulke apps vinden het belangrijk dat ze actueel zijn, dat de artikelen kort en bondig zijn en dat deze gratis zijn. Daarbij hebben ze liever een gratis app met reclame dan een betaalde app zonder reclame.

Bereik onder jongeren ook groot

Jongeren blijken massaal gebruik te maken van nieuwsapps. Ze hebben er gemiddeld zes op hun smartphone. Jongeren zijn meer gebonden aan het medium smartphone dan aan een bepaald nieuwsmerk, zegt media-onderzoeker Piet Bakker. "Ze kijken misschien het NOS Journaal niet en lezen de krant niet, maar omdat ze wél veel op hun smartphone zitten, pikken ze dat soort merken toch wel op via andere kanalen."

Jongeren vinden vooral functionaliteit en gebruikservaring erg belangrijk. "Ze zijn in z'n algemeenheid veel meer apps gewend dan ouderen", zegt Tim Klein Haneveld, directeur van appontwikkelaar Pinch, die opdracht gaf voor het onderzoek. "Ze verwachten hetzelfde gebruiksgemak in nieuwsapps als ze gewend zijn van TikTok of Instagram."

Hoewel twee derde van de ondervraagden tevreden is over de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de apps, geeft een op de vijf toch nog een onvoldoende. Daar valt dus nog winst te behalen, zegt Klein Haneveld. Volgens hem is het dan ook belangrijk dat nieuwsmedia hun publiek betrekken bij het doorontwikkelen van de apps.