Charles III spreekt voor Brits parlement: 'Zal haar voorbeeld volgen'

De koning zei zich bewust te zijn dat dit een groot moment is in de geschiedenis van het land. Charles III, die twee dagen geleden officieel werd uitgeroepen tot koning , sprak met lovende woorden over koningin Elizabeth als onvermoeibare dienaar van haar volk. Ook wees hij op de verworvenheden van de democratische, constitutionele staatsvorm van het land. Hij beloofde het parlement de "onbaatzuchtige" rol die zijn moeder daarin speelde "vastbesloten en trouw" te volgen.

Koning Charles wil het voorbeeld van zijn "geliefde moeder" volgen, zei hij in een toespraak tot het Britse parlement. In Westminster Hall in Londen sprak hij voor het eerst als monarch het parlement toe.

De koning en zijn vrouw Camilla vertrekken hierna naar het Schotse Edinburgh. Daar wordt de kist van Elizabeth van de koninklijke residentie naar St Giles' Cathedral gebracht, waarna een herdenkingsdienst volgt.

De kathedraal blijft open voor het publiek, zodat Schotten na de dienst persoonlijk afscheid kunnen nemen van koningin Elizabeth. Haar lichaam ligt vanaf vanmiddag een etmaal opgebaard in de middeleeuwse kathedraal. De koningin is geliefd in Schotland, waar ze ook wel "Queen of Scots" wordt genoemd. Ze bracht een groot deel van haar tijd door in haar verblijf in Schotland, waar ze donderdag overleed.

Afscheid in Londen

Na het afscheid in Schotland wordt de kist morgen overgevlogen naar Londen, waar het publiek afscheid van haar kan nemen in Westminster Hall. Daar moeten mensen rekenen op urenlange rijen, zegt de Britse regering. Volgens de krant The Times willen ruim 750.000 mensen afscheid nemen en kunnen de wachttijden oplopen tot 20 uur.