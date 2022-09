Oekraïense leger zet opmars in oosten voort, 'soms tot aan de grens'

Dit is de actuele situatie in Oekraïne op basis van informatie van het Institute for the Study of War:

Een functionaris van het Russische leger in Charkov zegt dat Oekraïne afgelopen week in de regio acht keer zo veel troepen had als de Russen. Volgens de functionaris zijn de troepen in het noorden van de regio inmiddels in de buurt van de Russische grens. Het Russische leger zou inmiddels ongeveer 5000 burgers uit het gebied hebben geëvacueerd.

Het Oekraïense leger is al enige tijd bezig met een tegenoffensief in het oosten. Volgens een Oekraïense topcommandant hebben zijn troepen sinds begin september 3000 vierkante kilometer aan verloren grondgebied teruggewonnen. Het Russische ministerie van Defensie kondigde dit weekend aan zijn troepen terug te trekken uit de regio. Als officiële reden gaf het ministerie een strategische "hergroepering" van de eenheden.

In een tegenreactie op het Oekraïense offensief vuurde Rusland raketten af op elektriciteitscentrales, waardoor in Charkov en de aangrenzende regio's Poltava en Soemy geen stroom en water was. Inmiddels melden lokale autoriteiten dat de stroom voor ongeveer 80 procent hersteld is. Stromend water is er op veel plekken nog niet.

Volgens Oekraïne wordt vandaag het ene na het andere dorp bevrijd. Op sommige plekken zijn de Russen tot aan de grens teruggedreven, zegt de regionale gouverneur van Charkov. Russische troepen staken daar op 24 februari, op de eerste dag van de invasie, de grens over en hadden tot vandaag de regio in handen. Dit soort claims, van beide partijen, is niet onafhankelijk te verifiëren.

'Kiev dicteert'

Analisten van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) melden dat Oekraïne het tij in zijn voordeel heeft gekeerd door effectief gebruik te maken van door het Westen geleverde wapens, zoals Himars-raketsystemen voor lange afstand. Ook Amerikaanse inlichtingen zijn voor de Oekraïners belangrijk. "Kiev zal waarschijnlijk in toenemende mate de locatie en aard van de gevechten dicteren."

De denktank meldt dat Rusland waarschijnlijk niet over voldoende reservetroepen beschikt om zijn verdediging in Oekraïne elders te versterken. Toch wordt er gewaarschuwd dat dit offensief de oorlog niet zal beëindigen. Het ISW verwacht dat de oorlog nog zeker tot volgend jaar zal duren.