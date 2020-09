Verstappen voelt zich thuis op Mugello; tweede in laatste training

Max Verstappen begint zaterdagmiddag met veel zelfvertrouwen aan de kwalificatie voor de Grote Prijs van Toscane. Op het circuit van Mugello, voor het eerst strijdtoneel van een Formule 1-race, reed de Nederlander in de derde en laatste training naar de tweede plaats. Verstappen gaf slechts 0,017 seconde toe op Valtteri Bottas.

Bottas was in alle trainingen op Mugello, het circuit van Ferrari, de snelste. Zaterdag noteerde de Fin op de zachte band een ronde in 1.16,530. Verstappen, die lang de ranglijst aanvoerde met een op een mediumband gereden 1.17,116, kwam uiteindelijk uit op 1.16,547. Lewis Hamilton nestelde zich op de derde plaats. De wereldkampioen van Mercedes noteerde 1.16,613.