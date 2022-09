Van Ass geeft hockeysters 'ruimte' na angstcultuur: 'Maar niet van dat slappe'

Twee maanden na het veroveren van de derde wereldtitel op rij, staan de Nederlandse hockeyvrouwen voor een nieuw hoofdstuk. Een veelomvattend hoofdstuk. Onder de nieuwe bondscoach Paul van Ass moet er verder afscheid worden genomen van de angstcultuur die binnen de ploeg heerste. Na de Olympische Spelen van Tokio kwam uit evaluatiegesprekken naar voren dat er onder bondscoach Alysson Annan een angstcultuur heerste. Daarop vertrok Annan en nam assistent Jamilon Mülders het stokje tijdelijk over. Meer dan de helft van de hockeysters ervoer de prestatiecultuur als negatief, bleek uit onafhankelijk onderzoek dat de hockeybond liet uitvoeren. Ook werd de conclusie getrokken dat het prestatieklimaat niet veilig was. Speelsters voelden zich geremd om de bondscoach en toonaangevende teamgenoten te zeggen wat ze dwarszat. Tijd om te bouwen Van Ass werd in juni aangesteld en heeft kunnen nadenken over de nieuwe koers. Het toverwoord is: ruimte. "Ruimte naar jezelf, je teamgenoten en de nieuwe begeleiding", aldus Van Ass. "We moeten naar een nulpunt en vanuit die ruimte weer nieuwe dingen opbouwen. We hebben daar ook de tijd voor. Dat betekent niet van dat slappe of dat we onze nummer-één-positie niet gaan handhaven, maar we hebben de tijd om weer te bouwen."

Paul van Ass nog als coach van HGC. - Pro Shots

De komende weken heeft Van Ass een dubbelfunctie: hij is ook nog coach van de mannen van HGC. Dat blijft zo tot oktober; daarna gaat de focus op de vrouwenploeg. Van Ass heeft de onderzoeken naar het negatieve klimaat tot zich genomen. "Het is vaak met dit soort zaken, zonder te bagatelliseren, dat het een opeenstapeling is die op een gegeven moment te veel uit de hand loopt. We willen nu terug naar de basis. Vandaar dat we ook die ruimte benoemen, zodat we elkaar durven aanspreken." Speelsters voorzichtig optimistisch Onder de speelsters Maria Verschoor en Eva de Goede heerst er voorzichtig optimisme. "Ik heb wel zin in iets nieuws, in iets verfrissends", zei Verschoor zondagmiddag na afloop van Amsterdam-HGC. "Ik hoop dat Paul dat komt brengen bij ons."

Maria Verschoor na haar treffer in de WK-finale tegen Argentinië - ANP

Voor de zeer ervaren De Goede is de nieuwe bondscoach nog een onbekende. "Voor iedereen, denk ik. Hij heeft voornamelijk mannen gecoacht, maar ik denk dat het wel goed is, een nieuwe coach en begeleiding." De aanvoerster, bezitter van drie gouden olympische medailles, heeft nog geen keuze over haar toekomst bij Oranje gemaakt. "Ik ben er nog niet over uit. Of het vuurtje nog brandt en of ik er weer alles voor wil doen en laten. Ik ben een liefhebber van hockey, daar ligt het niet aan. Maar ik wil wat kunnen toevoegen aan het team. Als dat niet zo is, moet ik eerlijk naar mezelf zijn. Daar moet ik dus nog over nadenken." Paul van Ass speelde zondag met de mannen van HGC in de hoofdklasse gelijk tegen Amsterdam:

De wedstrijd tussen Amsterdam en HGC leverde geen winnaar op. Het boeiende duel, waarin beide ploegen op voorsprong kwamen, eindigde in 3-3. - NOS