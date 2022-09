Op de rotonde bij de Zeelandhallen in Goes lagen vanochtend mensen te slapen. Volgens het COA en de politie gaat het om zogenoemde veiligelanders, die niet in aanmerking komen voor de noodopvang.



Lees meer: https://t.co/sNeKtpCUXm

Beeld: Marnix pic.twitter.com/CEQ0nmAABt