Rebellen Tigray bereid tot staakt het vuren na geweldsuitbarsting

De rebellen in de Ethiopische regio Tigray zeggen bereid te zijn om opnieuw de wapens neer te leggen. Ook willen ze naar eigen zeggen meedoen aan vredesonderhandelingen onder leiding van de Afrikaanse Unie. De rebellen vechten al zo'n twee jaar tegen de regering van het land en eind vorige maand laaide het geweld weer op na een maandenlange periode van rust.

Correspondent Elles van Gelder:

"Dit is een grote stap in het vredesproces omdat de rebellen tot nu toe hebben gezegd dat ze geen gesprekken wilden onder leiding van de Afrikaanse Unie. De gezant van de unie is namelijk de voormalige president van Nigeria, Olusegun Obasanjo, en die vertrouwen ze niet. Hij zou namelijk te dicht bij premier Abiy Ahmed van Ethiopië staan, maar dat bezwaar hebben ze nu dus laten vallen.

"Het is nu de vraag wat de Ethiopische regering met de handreiking van de rebellen gaat doen. Een groot obstakel is het westen van Tigray. Daar woedt al heel lang een geschil met de regio Amhara, die daarnaast ligt. Zowel Tigray als Amhara vindt dat het westen van Tigray hun toebehoort. De rebellen bezitten dat deel van de regio nu niet en dat stuk land gaat de Amhaarse regio niet zomaar opgeven.

Het worden dus lastige onderhandelingen omdat ze niet alleen gevoerd worden met de Ethiopische leger maar ook met milities van buurregio's. Het is een moeilijke weg om iedereen op een lijn te krijgen, mocht er al gepraat worden."