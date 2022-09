De Vries neemt twijfels weg bij Formule 1-debuut: 'Zou stoeltje moeten krijgen'

Bijna alle stoeltjes voor volgend seizoen zijn al bezet in de Formule 1, maar precies op het juiste moment laat Nyck de Vries zien dat hij serieus meedoet om te winnen. Want wat de 27-jarige debutant in de Formule 1 op het circuit Monza met zijn Williams presteerde, maakte diepe indruk. De nummer negen werd gekozen tot beste coureur van de dag. Vader Hendrik Jan kon zijn emoties amper in bedwang houden, voor dat ene moment waar hij met zoon Nyck al jaren naar snakte. En om ook even een ware topsporter aan de wereld te laten zien. Want er moest ook gepresteerd worden, de knop ging meteen om. "Als het mogelijk is, zou hij een stoeltje moeten krijgen", zei een trotse Williams-teambaas Jost Capito. Bekijk hier het interview met Jost Capito:

Hoewel er officieel nog wat meer plekjes openstaan, lijkt De Vries bij de teams van Alpine en Williams de meeste kans te maken om een van de twee rijders te worden. Bij Williams reed hij in één race al meer rondjes in de toptien dan Nicholas Latifi in een heel seizoen. En debuteren met WK-punten, dat lukte zelfs Max Verstappen niet. Die viel destijds uit. Vertrouwde indruk "Dit is een superresultaat voor Nyck", was de regerend wereldkampioen ook lovend over het eerste optreden in de koningsklasse van zijn landgenoot. "Alsof hij al jaren in die auto zat", vond Capito. Dat was zeker niet het geval. Sterker nog: pas vlak voor de derde training hoorde De Vries dat hij de door een blindedarmontsteking gevelde Alexander Albon mocht vervangen.

Zelfs Mercedes-baas Toto Wolff richtte zich tot De Vries. "Hij heeft het absolute maximum gepresteerd door in een auto te springen waarmee hij amper had gereden. En vervolgens pakt hij twee WK-punten." Het was volgens De Vries ook wel noodzaak zich te profileren, na jaren in de wacht. "Het is natuurlijk een extreem hectisch weekend geweest en heel chaotisch. Maar ik heb gelukkig kunnen genieten van het moment en daarbij ben ik heel blij dat ik deze kans heb aangegrepen." "Overigens wil ik de fans ook even bedanken", refereerde hij aan zijn uitverkiezing.

Gevraagd naar zijn toekomst, verscheen op het gezicht van De Vries een vragende blik. En ook Capito hield zich op de vlakte. "Hij heeft geleverd waarvan ik dacht dat hij toe in staat was", zei Capito, die in principe nog een stoeltje vrij heeft bij het vertrek van de nog puntloze Latifi aan het eind van dit seizoen. "Iedereen in de paddock weet hoe capabel Nyck is. Dit zal zijn prijs wel verhogen." Bekijk hieronder een interview met Nyck de Vries: