ProRail hoopt dassen te verhuizen die voor verzakking van spoor zorgen

ProRail gaat in het Friese Molkwerum voor het eerst proberen een dassenfamilie te verhuizen die onder het spoor leeft. Op veertig plekken in Nederland vertoeven dassen in hun burcht gevaarlijk dicht bij of zelfs onder het spoor. Hun graafwerk leidt tot verzakking van het spoor. ProRail wil onderzoeken of een verhuizing naar een kunstdassenburcht een oplossing is.

De dieren wonen al jaren bij het station Koudum-Molkwerum, in een burcht onder het spoor, schrijft Omrop Fryslân. Op één plek moest het spoor al eens worden gerepareerd, maar door het graven van de dassen verzakte de boel opnieuw. Treinmachinisten moeten nu langzamer rijden bij het station.

Alternatief bieden

De dieren verplaatsen kan niet zomaar. De dassen hebben een nieuwe burcht nodig op een veilige plek waar ze genoeg voedsel kunnen vinden.

Daarom wordt een kunstdassenburcht voor de dassen geregeld. Michel van den Bogaert, flora- en faunadeskundige bij ProRail: "Alles is al voor ze voorbereid, met kamers erin. Daar komt een hoop grond op. Pas als ze dat hebben gevonden, gaan we het hek neerzetten. Dus we geven een alternatief, dat is nu het idee."

De klus bij Molkwerum begint met de aanleg van een rooster bij het talud. Dat moet de dassen zowel boven als onder de grond tegenhouden. Vervolgens komt er een tunnel onder het spoor.

Verstoring

De das is een beschermde diersoort in Nederland. Er mag niet op ze gejaagd worden en hun leefomgeving mag niet verstoord worden. Verstoring is echter onvermijdelijk bij een verhuizing. ProRail hoopt een ontheffing te krijgen voordat de dassen in december jongen krijgen. Anders duurt de verhuizing langer.

Als de verhuizing van de dassen succesvol is, wil ProRail dezelfde methode op andere plekken inzetten.