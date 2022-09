Beleggers Philips willen compensatie voor problemen met beademingsapparatuur

Beleggers hebben Philips aansprakelijk gesteld voor de beurswaarde die is verdampt door de problemen met de beademingsapparaten. Beleggersvereniging VEB heeft daar gisteravond een brief over gestuurd naar Philips.

Volgens de VEB heeft Philips beleggers stelselmatig verkeerd voorgelicht. Eerder bleek uit onderzoek van Amerikaanse waakhond FDA dat Philips sinds 2015 signalen kreeg dat er problemen waren met de schuimdeeltjes van de apneu-apparaten. Die kunnen mogelijk gezondheidsschade veroorzaken als ze worden ingeademd.

De beleggers zeggen dat nu blijkt dat zij in die periode voor een kunstmatig hoge koers aandelen Philips hebben gekocht. Had Philips de signalen eerder gedeeld dan hadden ze een andere afweging gemaakt, zegt de VEB.

'16 miljard verdwenen'

"Ze hebben dat jarenlang onder het tapijt geschoven, en zelfs toen het bekend was was de bestuursvoorzitter in staat om de problemen te bagatelliseren", zegt Gerben Everts, voorzitter van de VEB in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat heel veel goed ging en dat er ook een enkele keer iets fout kan gaan. Nou, het is fout gegaan."

Volgens een berekening van de VEB is 16 miljard aan beurswaarde verdwenen als gevolg van de problemen met de beademingsapparaten.

Terugroepactie

De beleggersvereniging wil in gesprek met het bedrijf over een compensatie. Eerder stelden ook Nederlandse patiënten Philips aansprakelijk voor gezondheidsklachten die mogelijk waren veroorzaakt door de apparaten van Philips.

Philips is bezig met een terugroepactie voor 5,5 miljoen apparaten wereldwijd. In mei liet de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan Nieuwsuur weten dat de fabrikant substantieel en structureel tekortschiet bij de afhandeling van die terugroepactie.

Philips bevestigt dat het de brief van VEB heeft ontvangen. Het bedrijf zegt juist en integer te hebben gehandeld en ze zien een eventueel gesprek met de VEB met vertrouwen tegemoet.