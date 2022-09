Gebruik antidepressiva onder jonge vrouwen flink toegenomen

Het aantal jonge vrouwen dat antidepressiva slikt, is in de coronatijd fors toegenomen. Huisartsen schrijven aan deze groep patiënten bijna 20 procent meer geneesmiddelen voor tegen angst en depressie dan twee jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het zorgkenniscentrum Nivel.

De stijging begon begin 2021, in de tweede lockdown, en is daarna doorgegaan, zei programmaleider Farmaceutische Zorg Liset van Dijk van Nivel in het NOS Radio 1 Journaal. Ook bij jonge mannen is een toename te zien, maar die is 'slechts' 11 procent. In Nederland gebruikt ongeveer 0,2 procent van de jongeren in de leeftijdsgroep 15 tot en met 24 jaar antidepressiva.

Van Dijk denkt dat de stijging in deze leeftijdsgroep onder andere is veroorzaakt door de impact die de pandemie heeft gehad. "De maatregelen hebben hen hard getroffen, omdat ze heel veel van hun sociale leven een tijd bijna op stil hebben moeten zetten." Bij andere leeftijdsgroepen waren geen grote veranderingen te zien.

De onderzoekers weten niet precies waarom het gebruik bij jonge mannen minder steeg dan bij jonge vrouwen. "Het kan zijn dat voor vrouwen sociale contacten nog belangrijker zijn. Het kan ook zijn dat vrouwen eerder met hun klachten naar de huisarts gaan. Er kunnen verschillende verklaringen voor zijn."

Jongeren ontzien

Van Dijk vindt dat bij eventuele toekomstige lockdowns jongeren zo veel mogelijk moeten worden ontzien. "Zij lijken toch heel hard getroffen te worden. Ik zou bij het nemen van maatregelen zeker kijken hoe het deze groep raakt." Wat haar betreft moeten scholen en universiteiten openblijven, zodat ze toch contact met vrienden en studiegenoten kunnen houden.

Na het einde van de lockdowns is het gebruik van antidepressiva niet afgenomen. Dat heeft er volgens haar mee te maken dat het even duurt voordat je het gebruik kan afbouwen. Maar de laatste tijd zijn ook andere oorzaken een rol gaan spelen, zoals de inflatie en het tekort aan betaalbare woonruimte. "Dit zijn ook dingen die jongeren flink raken."